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вторник, 24 сентября 2019 10:31

"Спартак" не должен назначать тренером украинца" - Уткин

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&quot;Спартак&quot; не должен назначать тренером украинца&quot; - Уткин
Уткин считает,, что в случае назначения Парфенова он будет иметь большое давление через свое украинское происхождение

Назначение Дмитрия Парфенова главным тренером "Спартака" немыслимо, потому что он украинец. Такую мысль высказал российский комментатор Василию Уткин.

"Такое назначение умножает автоматически примерно на десять давление на команду в случае любой неудачи. И примерно на двадцать пять повышает градус потенциальных оскорблений и целевого троллинга в сети со стороны болельщиков других команд.

Причем прорыв огромной запруды словесного поноса может произойти в любую секунду.

Вспомните, как безо всякого повода живая смердящая помойка Владимир Соловьев (российский пропагандист. -Gazeta.ua) просто так взял и оттоптался когда-то на тогдашнем тренере "Динамо" Калитвинцеве. Причем речь шла о том, что Калитвинцев проводит тренировки на украинском, а Юрий родился в Волгограде и украинским гражданином стал в 27 лет.

Ну и зачем такие риски? Назначение тренера с украинским паспортом сделает положение "Спартака" в публичном пространстве неуправляемо уязвимым. А потому принять такое решение может только недалекий человек в состоянии безнадежной растерянности.

Говоря это, я вполне отдаю себе отчет в том, что Дмитрий Парфенов хороший тренер, спортивные достижения которого позволяют его рассматривать как потенциального тренера более амбициозного российского клуба. Но не в нынешней общественной ситуации — тренером "Спартака", — написал Уткин в своем Telegram.

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"Спартак" не может победить уже в 4 матчах подряд. Не смог пройти квалификацию Лиги Европы. Олег Кононов может быть отправлен в отставку в любой момент. Дмитрий Парфенов родился в Одессе. Играл за местный "Черноморец", "Днепр" и киевский "Арсенал". Имя сделал в составе "Спартака". Сейчас является тренером "Урала".

https://dynamo.kiev.ua
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