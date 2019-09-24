"Спартак" не должен назначать тренером украинца" - Уткин

Назначение Дмитрия Парфенова главным тренером "Спартака" немыслимо, потому что он украинец. Такую мысль высказал российский комментатор Василию Уткин.
"Такое назначение умножает автоматически примерно на десять давление на команду в случае любой неудачи. И примерно на двадцать пять повышает градус потенциальных оскорблений и целевого троллинга в сети со стороны болельщиков других команд.
Причем прорыв огромной запруды словесного поноса может произойти в любую секунду.
Вспомните, как безо всякого повода живая смердящая помойка Владимир Соловьев (российский пропагандист. -Gazeta.ua) просто так взял и оттоптался когда-то на тогдашнем тренере "Динамо" Калитвинцеве. Причем речь шла о том, что Калитвинцев проводит тренировки на украинском, а Юрий родился в Волгограде и украинским гражданином стал в 27 лет.
Ну и зачем такие риски? Назначение тренера с украинским паспортом сделает положение "Спартака" в публичном пространстве неуправляемо уязвимым. А потому принять такое решение может только недалекий человек в состоянии безнадежной растерянности.
Говоря это, я вполне отдаю себе отчет в том, что Дмитрий Парфенов хороший тренер, спортивные достижения которого позволяют его рассматривать как потенциального тренера более амбициозного российского клуба. Но не в нынешней общественной ситуации — тренером "Спартака", — написал Уткин в своем Telegram.
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"Спартак" не может победить уже в 4 матчах подряд. Не смог пройти квалификацию Лиги Европы. Олег Кононов может быть отправлен в отставку в любой момент. Дмитрий Парфенов родился в Одессе. Играл за местный "Черноморец", "Днепр" и киевский "Арсенал". Имя сделал в составе "Спартака". Сейчас является тренером "Урала".
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