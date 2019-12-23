Соперник "Шахтера" в Лиге Европы вылетел из Кубка португальской лиги

Команада Бруно лаге вылетела из Кубка португальской лиги. Фото: из открытых источников

"Бенфика" прекратила свои выступления в Кубке португальской лиги. Соперник "Шахтера" не смог обыграть "Виторию Сетабул" - 2:2.

Подопечные Бруно Лаге владели инициативой на протяжении всего первого тайма, но смогли воплотить ее в голы только после перерыва. Счет открыл Рауль Де Томас На 73 минуте преимущество "орлов" увеличил Хота

Судьба "Бенфики" зависела от параллельного матча, в котором "Витория Гимараеш" принимала "Спортинг" Ковинью. Победа хозяев означало, что "Бенфика" не пробьется в полуфинал, поскольку, по регламенту турнира, в следующую стадию выходят только победители групп. "Витория Гимараеш" вела в счете 3:0, поэтому игроки "Бенфики" позволили себе расслабиться и пропустили два гола в конце матча, пишет "Футбол 24"

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"Бенфика" встретится с "Шахтером" в 1/16 финала Лиги Европы. Матчи состоятся 20 и 27 февраля. Первая игра пройдет в Харькове, ответный матч состоится через неделю.