Соперник "Шахтера" усилился игроком дортмундской "Боруссии"

Юлиан Вайгль выступал за "Боруссию" 4 года

Полузащитник Юлиан Вайгль перешел из дортмундской "Боруссии" в лиссабонской "Бенфики". Она является следующим соперником "Шахтера" в 1/16 Лиги Европы.

Оба клуба подтвердили факт трансфера и теперь игроку остается только пройти медосмотр.

Сумма трансфера Вайгля составила 20 млн. Евро. Он сам попросил боссов "Боруссии" его продать.

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Юлиан Вайгль выступал за "Боруссию" с 2015 года. В этом сезоне он сыграл 15 матчей, в которых забил 1 мяч.