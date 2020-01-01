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среда, 01 января 2020 12:08

Соперник "Шахтера" усилился игроком дортмундской "Боруссии"

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Соперник &quot;Шахтера&quot; усилился игроком дортмундской &quot;Боруссии&quot;
Юлиан Вайгль выступал за "Боруссию" 4 года

Полузащитник Юлиан Вайгль перешел из дортмундской "Боруссии" в лиссабонской "Бенфики". Она является следующим соперником "Шахтера" в 1/16 Лиги Европы.

Оба клуба подтвердили факт трансфера и теперь игроку остается только пройти медосмотр.

Сумма трансфера Вайгля составила 20 млн. Евро. Он сам попросил боссов "Боруссии" его продать.

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Юлиан Вайгль выступал за "Боруссию" с 2015 года. В этом сезоне он сыграл 15 матчей, в которых забил 1 мяч.

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