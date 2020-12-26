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суббота, 26 декабря 2020 10:03

Соперник "Шахтера" остался без тренера

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Соперник &quot;Шахтера&quot; остался без тренера
Команда Дониса не так ярко действовала, как в прошлом сезоне. Фото "Маккаби" Тель-Авив

Действующий чемпион Израиля "Маккаби" из Тель-Авива огласил об отставке Гиоргоса Дониса с поста главного тренера первой команды.

В официальном коммюнике, опубликованном клубом по такому поводу, сообщается о том, что руководство "Маккаби" благодарит Дониса и его ассистентов за проделанную работу, однако причины такого решения боссов не раскрываются.

В израильских СМИ есть несколько версий весьма неожиданного увольнения Дониса. По одной из них, у 51-летнего грека случился конфликт с менеджментом "Маккаби", по другой – Донис не находил взаимопонимания с большинством игроков команды.

Несмотря на выход в плей-офф Лиги Европы, "Маккаби" Тель-Авив не совсем удачно играет в текущем сезоне чемпионата Израиля. Действующий чемпион лиги после 12 туров занимает лишь третье место в таблице, проигрывая сразу 8 очков лидирующему "Маккаби" из Хайфы.

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Первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Шахтера" "Маккаби" на своем поле сыграет 18 февраля 2021 года.

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