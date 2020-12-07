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понедельник, 07 декабря 2020 13:58

СМИ назвали новую команду Милевского

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СМИ назвали новую команду Милевского
Артем Милевский выступал в Украине только за "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Милевский станет игроком львовского "Руха".

Милевский сначала будет играть за "Рух", а затем будет работать в команде на должности спортивного директора.

"Похоже, определился с клубом Милевский. По нашим данным, Григорию Козловскому (президент "Руха", -Gazeta.ua) удалось убедить Артема в необходимости плавного завершения карьеры именно в его детище. Пару лет назад Милевський дал такое обещание и намерен его соблюдать.

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Более того, функции Милевского не ограничатся игровыми. По договоренности, после окончания игровой карьеры, Милевский в том же "Рухе" начнет работу спортивным директором. Планы Козловского на второй круг большие. С новым тренером и массой новых игроков. Амбиции простираются далеко и в следующем сезоне команде будут поставлено еврокубковое задание. С финансовой стороны - проблем в "Руха" в ближайшие годы не предвидится", - сказано в сообщении Telegram-канала "Динамо Киев Inside".

Артем Милевский последние 2 года выступал в составе "Динамо" Брест. Футболист уже успел попрощаться со своей бывшей командой и находится в статусе свободного агента.

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