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вторник, 20 июля 2021 18:27

Шкурин не помог. Почему "Динамо" проиграло "Атлетику"

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Шкурин не помог. Почему &quot;Динамо&quot; проиграло &quot;Атлетику&quot;
Иньяки Уильямс забил единственный гол в матче. Gettyimages.com/

В контрольном матче "Динамо" проиграло "Атлетику" из Бильбао - 0:1.

Что нужно знать об игре в Швейцарии?

Два состава от Мирчи Луческу. Наставник "Динамо" использовал два разных состава в каждом из таймов.

"Атлетик" использовал своих звезд. В матче приняли участие все сильнейшие игроки "Атлетика" во главе с Иньяки Уильямсом. Отсутствует только вратарь Унаи Симон, который отдыхает после участия в Евро.

Игра невысокого уровня. Скорости на поле не были высокими. Команды создали мало моментов у ворот соперников. Игра проходила в середине поля.

Контратака решила судьбу матча. Динамовцы потеряли мяч в середине поля, что обернулось быстрой атакой, которая завершилась пропущенным мячом.

Прессинг Бильбао. "Атлетик" пытался высоко встречать киевлян. Если в первом тайме с Николаем Шапаренко динамовцам удавалось еще как-то избегать потерь и передвигать мяч, то после перерыва игра команды Луческу стала прогнозируемой.

Атака "Динамо" провела слабую игру

Команде Луческу не хватало свежести. Динамовцы работают на сборах уже почти месяц. "Атлетик" только начинает подготовку к сезону. В плане физического состояния испанцы выглядели свежее.

Инертная атака. Атакующая линия "Динамо" ничего не показала. Виктор Цыганков много ошибался. Совсем потерялся Беньямин Вербич. Не усилил игру Богдан Леднев. Илья Шкурин остался оторванным от полузащитников. За матч киевляне ничего острого не создали у ворот соперника.

Слабая игра новичков "Динамо". Илья Шкурин провел на поле только 30 мин. и был заменен. Денис Антюх потерялся на левом фланге. Потенциальный новичок Владислав Кулач ничего не показал, кроме желтой карточки.

21 июля киевская команда в полном составе переедет на дополнительный третий мини-сбор в Австрии, где будет тренироваться и проведет два контрольных поединка.

23 июля подопечные Луческу сыграют с немецким "Унион", встреча пройдет в городе Кематен и начнется в 18:00. А 26 июля запланирован спарринг с испанским "Вильярреалом" в городе Куфштайн, начало в 17:30.

1 августа "Динамо" сыграет в первом туре УПЛ против "Вереса".

Автор: Сергей Тищенко
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