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вторник, 17 декабря 2019 14:19

Скауты "Манчестер Сити" просматривают защитника "Шахтера"

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Скауты &quot;Манчестер Сити&quot; просматривают защитника &quot;Шахтера&quot;
Николай Матвиенко в текущем сезоне стал основным игроком защитником "Шахтера", Фото: из открытых источников

Скауты английского футбольного клуба "Манчестер Сити" просматривали 23-летнего защитника "Шахтера" и сборной Украины Николая Матвиенко.

Пресс-атташе Андрея Шевченко Николай Васильков рассказал о пересмотре защитника "Шахтера" Николая Матвиенко скаутами "Манчестер Сити".

"Сейчас дискутируем с коллегами из Англии, насколько реальный интерес к Матвиенко со стороны Гвардиолы. Мне пишут из манчестерской газеты" Trinity ", что скауты" Манчестер Сити "его просматривали", - написал Васильков.

В текущем сезоне Николай провел за "Шахтер" 21 матч во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу, сообщает "24 канал"

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Контракт Матвиенко с "Шахтером" рассчитан до лета 2021 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 3 миллиона евро.

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