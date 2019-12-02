Шевченко сказал, какую команду возглавит после сборной Украины

Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал в какой клуб хотел бы тренировать в будущем.

"Может Италия выиграть Евро-2020? Да, они хорошо провели квалификацию. Манчини проводит отличную работу. Команда жаждет побед и мне приятно видеть эту сборную снова на высоком уровне. После того, как я завершу свою работу со сборной Украины, я хотел бы тренировать команду в Италии, ведь это моя вторая родина ", - цитирует Андрея Шевченко" Обозреваль " ссылаясь на итальянские СМИ.

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Андрей Шевченко выступал за "Милан" 8 сезонов. За это время провел 224 матча, в которых забил 127 мячей.