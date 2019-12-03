Шевченко признали лучшим тренером года

Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко получил звание лучшего тренера на церемонии "Футбольные звезды Украины-2019".

Шевченко опередил Александра Петракова (тренер сборной Украины Ю-20, которая победила на Кубке мира) и тренера "Зари" Виктора Скрипника.

Главный тренер "сине-желтых" одержал первую подобную награду в своей карьере. Он смог завершить отбор на Евро-2020 без единого поражения и гарантировал место в основной стадии турнира, сообщает "Футбол 24"

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Прошлогодним победителем в номинации "Лучший украинский тренер" стал Юрий Вернидуб.