Шевченко планирует выкупить Миколенко и арендовать Зинченко

Шевченко озвучил трансферные планы. Фото: Genoa CFC

Новый главный тренер "Дженоа" 45-летний Андрей Шевченко потребовал подписать несколько новых футболистов в зимнее трансферное окно, сообщает calciomercato.com.

Украинец мог бы помочь менеджерам клуба в переговорах с игроками, которых он хочет видеть в команде.

Среди них Виталий Миколенко и Александр Зинченко.

В случае с защитником "Динамо" это может быть полноценный трансфер, а игрока "Манчестер Сити" могут подписать на правах аренды.

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22-летний Миколенко провел в этом сезоне чемпионата Украины 11 матчей, в которых сделал три голевые передачи. На счету 24-летнего Зинченко два матча в этом сезоне чемпионата Англии, результативными действиями не отличался.