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среда, 06 мая 2020 13:13

Шевченко и Ребров попали в топ-50 худших трансферов английской Премьер-лиги

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Шевченко и Ребров попали в топ-50 худших трансферов английской Премьер-лиги
Шевченко и Ребров были лучшей парой форвардов "Динамо" в 1997-99 годах. Фото "Футбол-24"

В Англии определились с рейтингом 50 худших трансферов клубов английской Премьер-лиги за всю 28-летнюю историю существования этого турнира. В нем нашлось место и для двух украинцев – форвардов Сергея Реброва, который в 2000 году перешел из киевского "Динамо" в "Тоттенхэм" за 16,2 миллиона фунтов, и Андрея Шевченко, сменившего "Милан" на "Челси" в 2006 году в обмен на 39,5 миллионов фунтов. Об этом пишет портал ESPN.

Реброву составители рейтинга отвели 25-ю позицию, мотивировав попадание украинца следующим образом: "Ребров был частью знаменитой бомбардирской связки с Андреем Шевченко в Киеве. В то время как Шевченко удивлял в "Милане", а затем разочаровывал в "Челси", Ребров сразу же попал в невзрачный английский этап своей карьеры. "Шпоры" надеялись увидеть форварда, который забивает по 10 голов в Лиге чемпионов, как во время его заключительного сезона в "Динамо", но Реброву удалось забить лишь 10 голов в 59 матчах Премьер-лиги, в том числе один в 30 поединках во втором сезоне. "Тоттенхэм" затем одолжил его "Фенербахче" на остаток действия контракта".

Что касается Шевченко, то его поместили на 7-ю позицию худших трансферов в истории АПЛ.

"Долгие годы Роман Абрамович считался "белым китом", но в итоге российский олигарх наконец-то сумел приобрести своего человека в Лондон, убедив "Милан" продать Андрея Шевченко "Челси" за рекордную для британского рынка сумму. Приход Шевченко, по-видимому, должен был означать скорый отъезд Дрогба, и Жозе Моуриньо ожидал, что украинец будет для него приоритетным вариантом. Проблема состояла в том, что новичку было уже 29 лет, и хотя он много забивал в "Милане", на "Стэмфорд Бридж", как показалось, он в одночасье постарел. Травмы, непоследовательность в игре и воскрешение Дрогба привели к тому, что Шевченко забил лишь 9 мячей в 48 матчах в АПЛ. Моуриньо доверял Дрогба, а Шевченко использовал без явной позиции, в результате чего Абрамович уволил португальского тренера в 2007 году. Шевченко после второго своего сезона в Лондоне отправился в аренду в "Милан", - отмечает издание.

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После выступления за "Челси" и "Фенербахче" Шевченко и Ребров возвратились в киевское "Динамо".

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