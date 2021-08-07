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суббота, 07 августа 2021 21:54

Сенсация в Киеве! "Александрия" победила "Шахтер"

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Сенсация в Киеве! &quot;Александрия&quot; победила &quot;Шахтер&quot;
Роберто Де Дзерби подписал контакт с "Шахтером" на два года. Фото: ФК "Шахтер".

В матче третьего тура УПЛ "Шахтер" проиграл "Александрии" - 1:2.

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Роберто Де Дзерби использовал ротацию. Наставник "Шахтера" оставил в запасе основного защитника Марлона, форварда Лассина Траоре.

Доминирование "горняков". Команда Де Дзерби играла с позиции силы, первым номером. Гости строили свои атаки через контратаки.

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Провал защиты "Шахтера". Пара Матвиенко-Витао выглядела очень слабо в центре обороны, допуская много позиционных, индивидуальных и тактических ошибок.

Слабая игра молодых игроков "Шахтера". Для Де Дзерби было важным вписаться в лимит с четырьмя украинцами. Получил миру шанс Михаил Мудрик, но он разочаровал. Георгий Судаков не усилил игру.

Центр защиты "Шахтера" провалил матч

Проблема двух матчей в неделю. "Шахтер" откровенно не отошел физически и эмоционально от игры квалификации Лиги чемпионов против "Генка". На одном желании победить соперника не смогли.

"Горняки" разочаровали. Все было очень академично и предсказуемо в исполнении команды Де Дзерби. За два тура команды уже успели изучить модель нового тренера "горняков". Контролем мячом, навесами на дальнюю штангу уже соперников не удивишь. Гостям хватило самоотдачи, дисциплины и чужих ошибок в обороне для победы.

Первое поражение Де Дзерби. Новый тренер "Шахтера" проиграл в четвертом официальном матче во главе донецкой команды.

После двух туров "Шахтер" набрал шесть очков. "Динамо" свой мат проведет против "Зари" 8 августа. Начало игры в 19:30. Отчет о матче читайте не нашему сайте.
10 августа команда Роберто Де Дзерби сыграет в квалификации Лиги чемпионов против "Генка".

Автор: Сергей Тищенко
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