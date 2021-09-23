Селезнева дисквалифицировали на два матча

Форвард "Миная" 36-летний Евгений Селезнев пропустит две ближайшие игры чемпионата Украины.
КДК УАФ дисквалифицировал скандального нападающего на два матча за неспортивное поведение, сообщает сайт организации.
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В матче восьмого тура против "Ворсклы" Селезнев показал неприличный жест фанатам хозяев.
Нападающий не сможет помочь команде Василия Кобина в домашнем поединке со "Львовом" и в выездной встрече с "Металлистом 19252
После восьми туров "Минай" в турнирной таблице УПЛ идет тринадцатым, имея в своем активе шесть очков и игру в запасе. Селезнев в текущем сезоне провел за закарпатцев семь матчей, результативными действиями не отличался.
Селезнев известный своими выступлениями за "Шахтер", "Днепр", "Малагу" и турецкие клубы.
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