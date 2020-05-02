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суббота, 02 мая 2020 20:11

Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
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Пейдж Ванзант - одна из самых сексуальных девушек в MMA.

Хотя Пейдж не слишком успешный боец, но при этом она очень знаменита. Так на ее Instagram подписаны 2,5 млн фолловеров. Такая популярность прежде всего обусловлена ​​невероятной сексуальностью Пейдж. Также девушка ярко бьется - на ее поединки интересно смотреть.

Пейдж замужем за бойцом ММА Остином Вандерфордом. Пара вместе с 2018 года, и они обожают друг друга. Пейдж и Остин не отходят друг от друга ни на шаг. Они проводят вместе очень много времени и даже совместно тренируются. Недавно пара устроила домашнюю эротическую фотосессию, которую опубликовали в Instagram.

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Одна из самых красивых девушек в ММА - Пейдж Ванзант. Фото: Instagram
Одна из самых красивых девушек в ММА - Пейдж Ванзант. Фото: Instagram
Одна из самых красивых девушек в ММА - Пейдж Ванзант. Фото: Instagram
Одна из самых красивых девушек в ММА - Пейдж Ванзант. Фото: Instagram
Одна из самых красивых девушек в ММА - Пейдж Ванзант. Фото: Instagram

Американская фитнес-модель 33-летняя Ана Чери показала подписчикам снимок, на котором позирует почти обнаженной. Фотографию опубликовала в Instagram.

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