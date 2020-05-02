Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант

Пейдж Ванзант - одна из самых сексуальных девушек в MMA.
Хотя Пейдж не слишком успешный боец, но при этом она очень знаменита. Так на ее Instagram подписаны 2,5 млн фолловеров. Такая популярность прежде всего обусловлена невероятной сексуальностью Пейдж. Также девушка ярко бьется - на ее поединки интересно смотреть.
Пейдж замужем за бойцом ММА Остином Вандерфордом. Пара вместе с 2018 года, и они обожают друг друга. Пейдж и Остин не отходят друг от друга ни на шаг. Они проводят вместе очень много времени и даже совместно тренируются. Недавно пара устроила домашнюю эротическую фотосессию, которую опубликовали в Instagram.
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Американская фитнес-модель 33-летняя Ана Чери показала подписчикам снимок, на котором позирует почти обнаженной. Фотографию опубликовала в Instagram.
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