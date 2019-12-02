Сборная Украины сыграет против обладателя Кубка мира

Команда Андрея Шевченко проведет спарринги с Францией и Польшей. Фото: УАФ

Сборная Украины весной 2020 сыграет контрольные поединки с командами Франции и Польши.

Встречи состоятся 27 марта во Франции и 30 марта в Варшаве, пишет "ТСН"

Предварительная договоренность об этих матчах была достигнута во время встречи главного тренера "сине-желтых" Андрея Шевченко с руководителями французов и поляков, Дидье Дешам и Ежи Бженчеком соответственно.

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Сборная Франции - действующий обладатель Кубка мира. В 2018 году команда Дешама победила в России на футбольном мундиале.