"Шахтер" вернул своего главного таланта

Михаил Мудрик попытается закрепиться в первой команде "Шахтера". Фото: ФК "Шахтер".

Донецкий "Шахтер" вернул из аренды полузащитника 20-летнего Михаила Мудрика.

Футболист поедут не зимние сборы вместе с донецкой командой, сообщает официальный сайт "горняков".

Первую часть сезона Мудрик провел в составе черниговской "Десны", где успел сыграть в 11 матчах первой половины сезона. Футболист попытается закрепиться в первой команде "Шахтера".

Мудрик действует на позиции правого атакующего полузащитника.

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Михаил Мудрик является главным талантом "Шахтера". Дебютировал за команду в 17 лет. В его услугах были заинтересованы ряд иностранных клубов во главе с "Монако".