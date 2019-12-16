"Шахтер" в Лиге Европы сыграет с "Бенфикой"

"Шахтер" был несеянным во время жеребьевки

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.

В жеребьевке приняли участие участие 12 победителей групп Лиги Европы, 12 обладателей вторых мест, а также 8 клубов, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.

Пары 1/16 финала ЛЕ:

"Бенфика" (Португалия) – "Шахтер" (Украина)

"Эспаньол" (Испания) - "Вулверхэмптон" (Англия)

"Истанбул" (Турция) – "Спортинг" (Португалия)

"Аякс" (Голландия) – "Хетафе" (Испания)

"Порту" (Португалия) – "Байер" (Германия)

"Селтик" (Шотландия) – "Копенгаген" (Дания)

"Базель" (Швейцария) – АПОЭЛ (Кипр)

"Севилья" (Испания) – ЧФР (Румыния)

"Арсенал" (Англия) – "Олимпиакос" (Греция)

ЛАСК (Австрия) – АЗ (Голландия)

"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Брюгге" (Бельгия)

"Интер" (Италия) – "Лудогорец" (Болгария)

"Зальцбург" (Австрия) – "Айнтрахт" (Германия)

"Мальме" (Швеция) – "Вольфсбург" (Германия)

"Гент" (Бельгия) – "Рома" (Италия)

"Брага" (Португалия) – "Рейнджерс" (Шотландия)



Статус сеяных получили 12 победителей групп Лиги Европы и четыре клуба из Лиги чемпионов с лучшими коэффициентами.

Сеяные команды играют ответные матчи 1/16 финала дома.

На этом этапе не могут встретиться клубы из одной ассоциации и клубы, которые играли в одной группе Лиги Европы.

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Первые матчи 1/16 финала состоятся 20 февраля, ответные – 27 февраля.