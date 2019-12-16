"Шахтер" в Лиге Европы сыграет с "Бенфикой"

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.
В жеребьевке приняли участие участие 12 победителей групп Лиги Европы, 12 обладателей вторых мест, а также 8 клубов, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.
Пары 1/16 финала ЛЕ:
"Бенфика" (Португалия) – "Шахтер" (Украина)
"Эспаньол" (Испания) - "Вулверхэмптон" (Англия)
"Истанбул" (Турция) – "Спортинг" (Португалия)
"Аякс" (Голландия) – "Хетафе" (Испания)
"Порту" (Португалия) – "Байер" (Германия)
"Селтик" (Шотландия) – "Копенгаген" (Дания)
"Базель" (Швейцария) – АПОЭЛ (Кипр)
"Севилья" (Испания) – ЧФР (Румыния)
"Арсенал" (Англия) – "Олимпиакос" (Греция)
ЛАСК (Австрия) – АЗ (Голландия)
"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Брюгге" (Бельгия)
"Интер" (Италия) – "Лудогорец" (Болгария)
"Зальцбург" (Австрия) – "Айнтрахт" (Германия)
"Мальме" (Швеция) – "Вольфсбург" (Германия)
"Гент" (Бельгия) – "Рома" (Италия)
"Брага" (Португалия) – "Рейнджерс" (Шотландия)
Статус сеяных получили 12 победителей групп Лиги Европы и четыре клуба из Лиги чемпионов с лучшими коэффициентами.
Сеяные команды играют ответные матчи 1/16 финала дома.
На этом этапе не могут встретиться клубы из одной ассоциации и клубы, которые играли в одной группе Лиги Европы.
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Первые матчи 1/16 финала состоятся 20 февраля, ответные – 27 февраля.
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