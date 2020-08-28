"Шахтер" увеличил цену на Матвиенко

"Шахтер" не хочет дешево отпускать Николая Матвиенко. Фото: ФК "Шахтер".

Донецкий "Шахтер" не горит желание расставаться со своим ведущим защитником Николаем Матвиенко.

"Горняки" готовы вступить переговоры только при условии, хорошего предложения по трансферу футболиста, сообщает Calcionapoli 24.

"Шахтер" будет рассматривать только те предложения, которые стартуют с €20 млн, и то не факт, что за такую ​​сумму "горняки" согласятся отпустить защитника. Учитывая, что Матвиенко является основным игроком обороны команды. Раньше СМИ сообщали, что "Шахтер" готов продать футболиста за €15 млн.

В услугах украинского защитника заинтересован итальянский "Наполи" и целый ряд представителей АПЛ.

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Николай Матвиенко выступает за первую команду "Шахтера" с 2017-го. В его активе выступления на правах аренды за "Карпаты" и "Ворсклу". Контракт футболиста с "горняками" действует до лета 2021 года.