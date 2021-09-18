"Шахтер" сорвал злость на "Мариуполе"

Георгий Судаков отличился дважды. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" обыграл в Коваливке "Мариуполь" со счетом - 5:0. Дважды отличился Георгий Судаков, по одному разу Даниил Сикан, Михаил Мудрик и Тете.

Похоже, "Шахтер" не слишком долго переживал поражение от "Шерифа". Календарь подарил дончанам легкую прогулку со своим фарм-клубом, которого ослабили выводом из состава арендованных игроков.

Молодые азовцы лишь 18 минут смогли сопротивляться раненому накануне "Шахтеру". Даниил Сикан и Михаил Мудрик забили первые голы за "Шахтер". Мудрик явно не хотел уступать место на поле Манор Соломону, ибо когда он еще выйдет на поле в стартовом составе?

Предположить или потерял уверенность "Шахтер" после поражения от "Шерифа" трудно. Первый удар по воротам Пятова молодежь из "Мариуполя" нанесла на 87-ой минуте. Остальное время подопечные Остапа Маркевича банально отбивались. Что собой представляет нынешний "Шахтер" увидим в матче за суперкубок с киевлянами 22 числа.

Едва не пробился в сборную Георгий Судаков. Тренер национальной команды Александр Петраков пообещал ему вызов в случае хет-трика. Георгий забил лишь дважды, выйдя со скамейки запасных.

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После этой победы "Шахтер" догнал "Динамо". В обоих клубов по 19 зачетных баллов, но киевляне должны еще играть сегодня с "Александрией". На прошлой неделе и "Динамо" и "Шахтер" играли в Лиге чемпионов.