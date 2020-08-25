"Шахтер" согласился продать Матвиенко

Николай Матвиенко близок к переезду в Серию А. Фото: ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" согласился продать защитника сборной Украины Николая Матвиенко.

"Горняки" согласились отпустить Матвиенко в "Наполи", пишет Betnews365.

Украинский и итальянский клубы провели встречу, на которой обсудили переход игрока.

По информации источника, "горняки" готовы продать своего защитника за €15 млн + 10% от перепродажи футболиста.

Также в услугах Матвиенко были заинтересованы два представителя АПЛ - "Арсенал" и "Лидс".

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Николай Матвиенко является основным защитником сборной Украины и донецкого "Шахтера". Соглашение защитника с донецким кубом будет действовать еще год.