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четверг, 25 марта 2021 14:40

"Шахтер" отказался от чемпионской гонки с "Динамо"

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&quot;Шахтер&quot; отказался от чемпионской гонки с &quot;Динамо&quot;
Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на 2 года. Фото: ФК "Динамо"

Донецкий "Шахтер" перестает стимулировать соперников киевского "Динамо". В донецком клубе уже не верят, что могут стать чемпионами Украины-2020/21.

Журналист Михаил Спиваковский заявил, что "горняки" решили отказаться от стимуляции 3-х сторон в поединках с киевским "Динамо" в текущем чемпионате, сообщает "ТаТоТаке".

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"По нашей информации, "Шахтер" в весенней части сезона "соскочил" из темы стимулирования команд, поскольку, видимо, не видит в этом глобального смысла", - заявил Спиваковский.

По сообщению журналиста, киевское "Динамо" заплатило $200 тыс. ПФК "Львов" за победу над "Шахтером" в 19-м туре УПЛ.

После 19 туров УПЛ "Динамо" опережает "Шахтер" на 7 очков. До завершения чемпионата осталось еще 7 туров.
В 20-м туре "Динамо" сыграет в гостях против "Александрии", а "Шахтер" будет принимать "Ворсклу".

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