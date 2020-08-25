"Шахтер" обыграет "Динамо" - 3:1 - Грачев

Виктор Грачев думает, что Каштру даст шанс молодым. Фото ФК "Шахтер"

Сегодня в матче за Суперкубок сойдутся "Шахтер" и "Динамо".

Бывший нападающий "Шахтера" Виктор Грачев ожидает много голов в матче.

- Не думаю, что Мирча Луческу за месяц может создать команду, которая способна оказать серьезное сопротивление "Шахтеру". Поэтому прогнозирую результат: 3:1 в пользу дончан. Команды будут соревноваться не в разрушении, а в созидании. "Динамо" понравилось в прошлом матче с "Олимпиком". Появилось движение на поле, наладилась дисциплина. Учитывая количество травмированных, прогнозирую проблемы киевлян в обороне. Тем более, что "Шахтер" провел больше официальных матчей и находится в лучшей игровой форме. Вряд ли поражение от "Интера" сильно повлияет на моральное состояние команды. С тех пор "Шахтер" сыграл с "Колосом". Да и сама команда недолго посыпала голову пеплом. Все-таки полуфинал Лиги Европы - неплохой результат.

Команды будут соревноваться не в разрушении, а в созидании

Виктор Александрович говорит, что "Шахтеру" легко не будет.

- Эмоций и морально-волевых качеств киевлянам не занимать. Вроде матч и ничего не решает, но идет заочная борьба за большее количество трофеев в Украине. "Шахтер" будет играть серьезно, но не так, как в последних матчах еврокубков. Думаю, Каштру несколько омолодит состав. Даст шанс Бондарю, Соломону и Тете проявить себя с первых минут. У киевлян есть проблема в центре защиты. Посмотрим, сумеет ли Луческу решить ее. Не думаю, что уже в этом матче румынский специалист проявит свою знаменитую эмоциональность. Это еще не та игра, где надо нервничать. Эмоции нужно сохранить на следующие матчи.

Еще хотел бы посмотреть на игру Андрея Пятова. Голкипер не впечатлил в матче с "Интером", имел результативные ошибки. Посмотрим, случайность ли это.

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Обе команды имеют по 35 трофеев в Украине. Победитель матча за Суперкубок снова опередит конкурента.