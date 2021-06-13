"Шахтер" объявил о подписании Педриньо

За Педриньо заплатили 18 миллионов евро. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтёр" объявил о подписании вингера "Бенфики" Педриньо. "Горняки" заключили с бразильцем контракт сроком на пять лет, информирует официальный сайт клуба.

Несколькими днями ранее об уходе Педриньо объявила "Бенфика", но 23-летнему футболисту ещё предстояло пройти медицинское обследование для трансфера в "Шахтёр". Сумма сделки составила € 18 млн.

Педриньо стал игроком "Бенфики" в августе 2020 года, перейдя из бразильского "Коринтианса" за € 18 млн. За португальский клуб в минувшем сезоне он провёл 31 матч, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.

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Ранее итальянский специалист Роберто Де Дзерби, работавший на тренерском мостике "Сассуоло", возглавил донецкий "Шахтёр". Стороны подписали контракт сроком на два года.