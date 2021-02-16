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вторник, 16 февраля 2021 09:54

"Шахтер" не заплатил "Заре" за Малиновского - журналист

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&quot;Шахтер&quot; не заплатил &quot;Заре&quot; за Малиновского - журналист
Руслан Малиновский является одним из лидеров сборной Украины. Фото: footboom.com

Донецкий "Шахтер" не заплатил луганской "Зари" после перехода Руслана Малиновского в "Гент".

Между клубами была устная договоренность, что "Заря" получит часть от трансфера Малиновского, рассказал журналист Игорь Цыганик в эфире "ЦиганикLive".

"В свое время, когда Малиновский переходил в" Зарю "на правах аренды, речь шла о том, что"Шахтер" и "Заря" имели джентльменское соглашение. За ней луганский клуб должен был получить от продажи полузащитника какие-то средства. Не было оформлено никаких документов, а все было только на словах.

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Когда "Шахтер" продал Малиновского, который за донецкий клуб не сыграл ни одного матча, "Заря" не получила ни копейки. После этого стало понятно, что сотрудничать с "Шахтером" никакого смысла нет ", - рассказал журналист.

Руслан Малиновсьикй выступал за "Зарю" с лета 2014-го года до конца 2015-го года. По сообщению СМИ "Генк" заплатил за украинца "Шахтеру" около $3 млн.

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