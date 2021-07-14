"Шахтер" не стабилизирует игру раньше нового года – Федорчук

Олег Федорчук призывает не преувеличивать силу зарубежных тренеров. Фото: ФК: "Энергия"

Бывший тренер симферопольской "Таврии" Олег Федорчук не верит в молниеносное возрождение "Шахтера" с новым тренером Роберто Де Дзерби.

"Я бы не стал преувеличивать возможности иностранных тренеров, - говорит Олег Викторович. - У нас привыкли от них ожидать какого-то чуда. На самом деле успешным иностранцем, приезжавшим к нам, был Невио Скала. Остальные сделала себе имя здесь. В том числе и Мирча Луческу , который выиграл с "Шахтером" больше титулов чем со всеми предыдущими командами. Де Дзерби перспективный, талантливый, энергичный, но еще очень молодой специалист, который до сих пор тренировал только клуб-середняк. Сейчас он проверил ближайший резерв. Одновременно затеял ментальную перестройку, ибо, судя по первым тренировок не будет полагаться только на бразильцев. А такая перестройка, бесследно не проходит.

Его тренерская работа была мало схожей с работой португальских специалистов Фонсеки и Каштру. Любой итальянский специалист начинает по дисциплине и отладки игры в обороне. Это тоже ломка и это тоже трудно.

"Шахтер" в следующем сезоне будет бороться на три фронта - еврокубки, чемпионат и сборная. В отличие от "Динамо", которое может не беспокоиться за еврокубки, на горняков ждет серьезная борьба. Я прогнозирую, что киевское "Динамо" постарается набрать максимум зачетных баллов до зимней паузы. "Шахтер" в это время будет лихорадить. Лишь после зимы Де Дзерби наладит командную игру.

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Роберто Де Дзерби возглавил "Шахтер" в июне. До этого он тренировал итальянский "Сассуоло", с которым дважды занял восьмое место в чемпионате. В Италии он считается одним из самых перспективных тренеров.