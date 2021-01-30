"Шахтер" и "Аталанта" до сих пор не договорились о переходе Коваленко

Переход Коваленко может затянуться. Фото "Шахтер"

"Шахтер" и "Аталанта" продолжают вести переговоры по сумме компенсации за хавбека Виктора Коваленко, сообщает "ТаТоТаке".

Горняки получат часть от 5% трансферной суммы Коваленко, если Виктор перейдет в итальянский клуб зимой.

Итальянские СМИ сообщают, что сумма трансфера может составить 1 млн евро, а зарплата 24-летнего украинца – 2 млн евро плюс бонусы. Но источники "ТаТоТаке" в Украине сообщают, что речь идет о других цифрах.

Ранее была информация, что Коваленко отправится на медосмотр в "Аталанту" в ближайшие три дня.

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В этом сезоне Коваленко сыграл 8 матчей в чемпионате, в которых забил 4 мяча.