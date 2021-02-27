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суббота, 27 февраля 2021 09:51

Сабо рассказал о шансах "Динамо" в противостоянии с "Вильярреалом"

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Сабо рассказал о шансах &quot;Динамо&quot; в противостоянии с &quot;Вильярреалом&quot;
Йожеф Сабо – четырехкратный чемпион СССР. Фото: "Динамо"

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. На этой стадии турнира киевляне сыграют с "Вильярреалом", а "Шахтер" сыграет с "Ромой".

"Игра "Динамо" с "Брюгге" показала, что у динамовцев есть большие проблемы с игрой в атаке. Буквально один свой момент команда реализовала, но в целом игра в атакующих действиях у киевлян не выходила. Ее не было. Видно, что Луческу создал сейчас команду, которая играет с прицелом на оборону, главная задача - не пропустить, а впереди уже как получится. Команда выжидает.

Думаю, в противостоянии с "Вильярреалом" шансов у "Динамо" не много. Испанцы фавориты и, скорее всего, пройдут нашу команду. Оптимизм, конечно, хорошо, но нужно реально смотреть на вещи. Соперничать с испанцами динамовцам будет сложно.

Что касается "Шахтера", то в первую очередь будет противостояние двух португальских тренеров. Фонсека стабилизировал игру "Ромы", в Серии А она борется за высокие места. Но если "Шахтер" с "Ромой" собирается играть так, как в матче с "Маккаби", ему ничего не светит. В Киеве команда Каштру играла плохо, даже ужасно. Видно было, что игроки вышли на поле с мыслями о том, что они уже прошли дальше. На "Рому", конечно, настроение будет другой. И Каштру есть над чем поработать в плане психологии своей команды", - сказал Сабо.

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Накануне в 1/16 финала "Динамо" обыграло "Брюгге", а "Шахтер" победил "Маккаби". Первые матчи 1/8 финала пройдут 11 марта 2021, в ответ - 18 марта 2021 года.

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