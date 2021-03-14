Шабанов помог "Легии" одержать очередную победу

Артем Шабанов отыграл 90 минут. Фото: "Легия"

Вчера варшавская "Легия" дома принимала "Варту" из Познани. Столичная команда добыла победу 3:2. Героем встречи стал сербский защитник Филип Младенович. В его активе дубль и голевая передача.

Полный матч в составе "Легии" провёл украинский центрбек Артём Шабанов, арендованный у "Динамо" до конца сезона.

Другой легионер из Украины Назарий Русин, также взятый в аренду у бело-синих в заявку матча не попал.

Благодаря этой победе подопечные Чеслава Михневича набрали 45 очков и продолжают удерживать первое место в польской Экстраклассе. Отрыв от идущей второй "Погони" составляет семь пунктов.

Шабанов сыграл за "Легию" пять матчей в чемпионате. Русин провёл на поле лишь один поединок. Следующим матчем команды из столицы Польши станет выезд против "Заглембе" 21 марта.

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Предыдущий матч Шабанов провалил. Его признали главным виновником поражения в Кубке от "Пяста". Защитника критиковал даже главный тренер "Легии".