Русина отдадут в аренду аутсайдеру чемпионата Украины

Русин отказался от предложения из Бельгии. Фото dynamo.kiev.ua

Нападающий "Динамо" Назарий Русин может временно покинуть клуб в поисках игровой практики.

В услугах 22-летнего украинца заинтересован "Днепр-1", который сейчас оккупировал последнюю строчку в турнирной таблице УПЛ. Сообщает Футбол газета.

Речь идет об аренде Русина до конца этого сезона без права последующего выкупа.

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Осенью Русин был предложение от бельгийского клуба, но ответил отказом, надеясь пробиться в основу "Динамо". В этом сезоне он только один раз вышел на замену.