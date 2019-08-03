Русин перейдет в "Зарю" накануне матча еврокубков

Русин может пойти по пути Яремчука

Нападающий "Динамо" Назарий Русин отправится в аренду в луганскую "Зарю".

По информации "Трибуны", игрок присоединится к "Заре" сегодня, 3 августа.

Русин может дебютировать в луганской команде в матче против софийского ЦСКА в Лиге Европы.

Матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы софийский ЦСКА – "Заря" состоится 8 августа.

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Ранее "Динамо" вело переговоры с "Зарей" об аренде Русина, затем приостановило их и дозаявило игрока на УПЛ.