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суббота, 03 августа 2019 11:22

Русин перейдет в "Зарю" накануне матча еврокубков

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Русин перейдет в &quot;Зарю&quot; накануне матча еврокубков
Русин может пойти по пути Яремчука

Нападающий "Динамо" Назарий Русин отправится в аренду в луганскую "Зарю".

По информации "Трибуны", игрок присоединится к "Заре" сегодня, 3 августа.

Русин может дебютировать в луганской команде в матче против софийского ЦСКА в Лиге Европы.

Матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы софийский ЦСКА – "Заря" состоится 8 августа.

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Ранее "Динамо" вело переговоры с "Зарей" об аренде Русина, затем приостановило их и дозаявило игрока на УПЛ.

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03
августа

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