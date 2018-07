Руни получил ужасную травму в США - видео

Легенда английского футбола Уэйн Руни, который сейчас выступает в США за "Ди Си Юнайтед", обидно травмировался в матче за свою команду.

В одном из эпизодов поединка с "Колорадо" нападающий, которому всего после трех матчей в МЛС доверили капитанскую повязку, столкнулся с соперником, после чего все его лицо было в крови.

Выяснилось, что у Руни был сломан нос - после игры ему было нанесено пять швов.

Welcome to #MLS, Wayne Rooney!



He's bleeding profusely after taking a blow to the face. That kind of makes him look like an English medieval knight.#DCvCOL #DCU #WelcomeWayne pic.twitter.com/Ddwm6QIZ0h