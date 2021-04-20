Руководитель Суперлиги не хочет возвращать Роналду

Криштиану Роналду выступает в Серии А уже третий сезон. Фото: REUTERS

Президент "Реала" и руководитель Суперлиги Флорентино Перес не хочет возвращать в Мадрид 36-летнего Криштиану Роналду.

"Сливочные" не будут делать попыток вернуть португальца, поскольку не имеет финансовых возможностей осуществить трансфер. Перес хочет сконцентрировать внимание на других новичках для команды.

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"Криштиану не вернется в "Реал", в этом больше нет никакого смысла. Я очень его люблю, он много нам дал, но в этом уже нет смысла", - цитирует функционера Marca.

Криштиану Роналду выступает девять сезонов за "Реала". Летом 2018 перешел в "Ювентус" за € 100 млн. Контракт португальца с туринцами действует до лета 2022 года. Флорентино Перес стал руководителем Суперлиги. Ведущие клубы Европы создали турнир. который должен стать альтернативой Лиги чемпионов.