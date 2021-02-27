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суббота, 27 февраля 2021 21:52

"Рух" победил "Колос" в драматическом матче с шедевральным голом молодого тталанта

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&quot;Рух&quot; победил &quot;Колос&quot; в драматическом матче с шедевральным голом молодого тталанта
Николай Кухаревич заявил о себе в этом сезоне. Фото "Рух"

Львовский "Рух" победил в драматическом матче чемпионата Украины коваливский "Колос" со счетом - 2:1. Решающий мяч был забит на 90 + 5 минуте.

Львовяне неудачно начали игру: форвард хозяев поля Владимир Лысенко толкнул во вратарской площадке вратаря гостей Романа Мысака и мяч залетел в ворота "Руха" - 1:0.

Во втором тайме львовяне отыгрались - гол после удара Валерия Федорчука забил Даниил Кондраков. "Колос" имел шанс выиграть, но Виталий Гавриш на 85-ой минуте не реализовал пенальти после нарушения и удаления Марьяна Мысыка.

В оставшееся время, судья успел уравнять составы, удалив игрока хозяев Дениса Костишина. А на последней добавленной минуте 19-летний талант "Руха" Николай Кухаревич создал шедевр. Находясь в окружении трех защитников "Колоса", форвард освободился от опеки и пробил в дальний верхний угол ворот. Получилось очень красиво - 2:1 победа "Руха".

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За Николаем Кухаревичем охотятся несколько бельгийских клубов. Ближе всех к подписанию форварда был "Андерлехт", но Николай будет доигрывать чемпионат Украины во Львове.

Автор: Юрий Стригун
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