Ротань рассказал, продолжит ли он тренировать "молодежку"

Руслан Ротань только полтора года работает тренером. Фото: Александр Попов

Наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань не уверен в своем будущем.

Судьбе тренера будет решать исполком УАФ.

"Впереди Конгресс, где будут оценивать мою работу. Я не могу быть уверен в этом. Как будет. Я должен, как и каждый тренер, отвечать за результат. Я готов, - сказал Ротань в эфире"Футбольного формата ".

Молодежная сборная Украины не смогла прийти квалификацию на Евро-2021 пропустив вперед Данию и Румынию.

Руслан Ротань возглавляет сборную Украины с 2019 года. До этого работал ассистентом главного тренера "Олимпика". В качестве игрока выступал за "Динамо", "Днепр" и "Славию".