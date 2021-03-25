Роналду определился со своим будущим

Криштиану Роналду выступает в Серии А уже третий сезон. Фото: REUTERS

Форвард сборной Португалии 36-летний Криштиану Роналду останется в "Ювентусе" на следующий сезон.

Звездный португалец хочет отработать свой контракт с туринцами, который действует до лета 2022 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Роналду намерен выдвинуть определенные условия руководству "бьянконери". Португалец хочет, чтобы состав "Ювентуса" был более конкурентоспособным, для чего попросит клуб о новых трансферах.

Ранее СМИ сообщали, что Роналду может покинуть Италию и вернуться в "Реал".

Криштиану Роналду выступает за "Ювентус" с лета 2018 года. За это время он выиграл 2 чемпионства.

В текущем сезоне "Ювентус" идет на 3-м месте в чемпионате Италии и вылетел из Лиги чемпионов.