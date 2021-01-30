Роналдо с Джорджиной нарушил карантинные правила

Роналду пропустил матч со "СПАЛом". Фото Рейтер

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и его девушка Джорджина Родригес нарушили карантинные меры.

Как пишет Corriere dello Sport, пара пересекла границу между регионами Пьемонт в Валле-д'Аоста, оба из которых находятся в оранжевой зоне. Роналду и Джорджина отправились на горнолыжный курорт, чтобы отпраздновать 27-летие девушки.

Утверждается, что они жили в отеле, который официально закрыт. Видео, на котором есть Роналду и Джорджина, попало в соцсети, но уже удалено.

За нарушение мер по противодействию коронавирусу португальцу грозит штраф.

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Роналду не играл в матче 1/4 финала Кубка Италии между "Ювентусом" и СПАЛ.