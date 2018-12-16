"Рома" подключила к трансферу игрока сборной Украины влиятельного агента

Малиновский может продолжить карьеру в Италии. Фото: Footballua.tv

Стали известны подробности возможного перехода хавбека "Генка" и сборной Украины Руслана Малиновского в "Рому".

В расположении итальянского клуба считают, что приход Малиновского добавит команде динамики в средней линии, сообщил FootBoom.

Спортивный директор римлян Рамон Мончи искал недорогого, но качественного полузащитника, у которого есть хороший дальний удар, и который умело обращается с вертикальными передачами на быстрых фланговых игроков атаки.

Изначально "Рома" интересовалась 20-летним полузащитником ЦСКА Ильзатом Ахметовым. Поскольку он слишком молод и проводит хорошо только первый сезон в профессиональной карьере, римляне переключились на Малиновского.

Представители "Ромы" узнали в расположении "Генка" информацию про адаптацию Руслана в бельгийском клубе и остались ею довольны.

Над трансфером Малиновского в "Рому" работает влиятельный агент ФИФА, с которым агенты игрока сборной Украины, Вадим Шаблий и Сергей Серебренников несколько месяцев назад заключили определенный договор.

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У него есть прямой выход на Рамона Мончи, и это тот человек, к мнению которого испанский спортдир прислушивается.

В настоящий момент времени единственным конкурентом Малиновского в вопросе трансфера в "Рому" является один 25-летний игрок из Южной Америки.

Мончи планирует открыть торги с "Генком" за Малиновского с суммы в 11-12 млн евро.