Родригеш остается в "Динамо"

Родригеш вчера произвел впечатление на Луческу. Фото ФК "Динамо"

Люксембуржец Жерсон Родригес после великолепного перфоманса в матче с "Олимпиком" (4:1) и личной беседы с Мирчей Луческу может остаться в киевском "Динамо".

Об этом сообщает Telegram канал "Динамо Киев Inside".

"После вчерашнего матча с" Олимпиком "(4:1), все переговоры столичного клуба с турецкими и японскими клубами по Жерсону Родригесу свернуты. Этому предшествовал еще и серьезный разговор главного тренера" ​​бело-синих "Мирчи Луческу с самим люксембургским форвардом. Задача проста - предпочесть спорт, а не спирт. Договорились играть - до "первого залета", - говорится в сообщении.

Летом 2019 Родригес перешел в "Динамо" с японского "Джубило Ивата" за 2 миллиона евро. Контракт с футболистом заключен на пять лет.

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За киевлян он провел 12 матчей в первой половине сезона и забил два гола. Впоследствии из-за конфликта с главным тренером Алексеем Михайличенко перестал попадать в основной состав и зимой был отправлен в аренду в Турцию.