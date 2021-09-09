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четверг, 09 сентября 2021 08:24

"Ребята, ну так же нельзя" - Петраков прокомментировал ничью с Чехией

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&quot;Ребята, ну так же нельзя&quot; - Петраков прокомментировал ничью с Чехией
Александр Петраков более десяти лет работает в системе сборных Украины. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины 64-летний Александр Петраков прокомментировал ничью с чехами в товарищеском матче.

Национальная команда уже второй раз пропускает гол в добавленное к матчу время.

"Я понимал, что у чехов должна была быть ротация, но они ее не сделали. После Бельгии снова играл основной состав. Мои ресурсы были немного не те. Но могу сказать, что ребята молодцы. Хорошего рисунка не получилось, много потерь, но играли и выкладывались. В таких матчах и начинают играть дебютанты. Сегодня было пятеро.

Опять 20 секунд ... С Казахстаном, теперь снова 20 секунд. Я зашел в раздевалку и сказал - ребята, ну так же нельзя. Надо же концентрироваться, кто-то должен управлять. Вас просто расстреливают. Да, причина этого сугубо в усталости.

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Как оцениваю дебютантов? Тарас Качараба играл в моей сборной 95-го года. Думаю, он дебютировал хорошо. Витя Корниенко вообще забил. Вышли Сергей Булеца и Александр Сирота. Саша очень переживал, были ошибки, но мы разберем. В такой игре ребята идут дальше, скажем так.

Сергей Кривцов сам попросил замену, у него что-то с ногой. Центральных защитников не было, но я поговорил с Эдиком Соболем, я его тоже давно знаю. Он не подвел. Замена Кривцова вынужденная.

Эта ничья ... У меня аж сердце болит, хотя это контрольный матч. Надо смотреть на Хельсинки 9 октября. Итоги первого сбора? Мне было очень трудно, но я справился. Очень помогали Андрей Пятов и Андрей Ярмоленко. Скажем так - я уже здесь свой ", - сказал Петраков в комментарии каналу "Футбол".

9 октября сборная Украины проведет матча шестого тура отбора к Кубку мира против Финляндии.

В турнирной таблице украинцы занимают второе место опережая финнов по дополнительным показателям и уступая лидеру Франции семью очками.

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