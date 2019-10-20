Ребров прокомментировал возможный уход из "Ференцвароша"

 
Ексклюзивы
1/5
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 31320
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 846
Депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1683
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 2691
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2187
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 2673
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3087
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1548
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4770
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2817
Фото
Все фото
13
16
14
9
16
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Видео
Все видео
"Мальорка" победила "Реал" с один ударом в створ ворот
"Мальорка" победила "Реал" с один ударом в створ ворот
Яремчук снова забил в чемпионате Бельгии
Яремчук снова забил в чемпионате Бельгии
"Ярмоленко много играет" – Пеллегрини
"Ярмоленко много играет" – Пеллегрини
Шанс для "Динамо". "Заря" победила "Десну"
Шанс для "Динамо". "Заря" победила "Десну"
Малиновский отыграл 90 минут в огненном матче с "Лацио"
Малиновский отыграл 90 минут в огненном матче с "Лацио"
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 4338
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7164
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1674
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 999
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 882
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
18 октября 2019
1 Просмотров: 414
Майдан як попередження
Уся ця історія з "формулою Штайнмаєра" свідчить про те, яким чутливим продовжує бути українське суспільство. Наскільки оголені його нерви, гострий ...
воскресенье, 20 октября 2019 09:59

Ребров прокомментировал возможный уход из "Ференцвароша"

  Комментировать
Ребров прокомментировал возможный уход из &quot;Ференцвароша&quot;
Сергей Ребров три года был тренером "Динамо"

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров заявил, что он не собирается покидать венгерский клуб.

"На данный момент я сконцентрирован исключительно на работе по" Ференцварош ". Меня здесь все устраивает, но я не знаю, что принесет мне завтрашний день, поэтому не хочу забегать вперед. Я горжусь тем, что работаю в большом и популярном клубе Венгрии, поддерживает большое фанатская база "- сообщают" Футбольные трансферы".

Болельщики, которые поддерживают нас не только дома, на диване, с пивом в руках, но и многие из них сопровождают команду повсюду. Было бы глупо выступать, не имея поддержки. Очевидно, что игроки получают огромный импульс благодаря присутствию фанатов на трибунах. Я не знаю, что произойдет в будущем, но сейчас я счастлив быть здесь", - заявил Ребров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Скоро увидим Шевченко во главе серьезного клуба" - Ребров

В прошлом году Ребров привел "Ференцварош" к чемпионству. Этим летом вывел клуб в групповой этап Лиги Европы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ребров прокомментировал возможный уход из "Ференцвароша"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Обнаженная грудь, грим и пуанты: показали будни королевских балерин
Обнаженная грудь, грим и пуанты: показали будни королевских балерин
24
 1 Просмотров: 211757
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
16
 1 Просмотров: 31320
Модель Playboy хочет стать президентом Хорватии: самые &quot;горячие&quot; фото
Модель Playboy хочет стать президентом Хорватии: самые "горячие" фото
8
 Просмотров: 25470
Пропавшую 44-летнюю киевлянку нашли убитой
Пропавшую 44-летнюю киевлянку нашли убитой Просмотров: 23517
Видят ли нас умершие родственники и как пытаются с нами связаться
Видят ли нас умершие родственники и как пытаются с нами связаться
5
 Просмотров: 17118
Спорт
Малиновский получил за игру с "Лацио" одну из самых высоких оценок в команде
Малиновский получил за игру с "Лацио" одну из самых высоких оценок в команде Просмотров: 108
"Мальорка" победила "Реал" с один ударом в створ ворот
"Мальорка" победила "Реал" с один ударом в створ ворот
 Просмотров: 477
Яремчук снова забил в чемпионате Бельгии
Яремчук снова забил в чемпионате Бельгии
 Просмотров: 468
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
13
 Просмотров: 11142
"Ярмоленко много играет" – Пеллегрини
"Ярмоленко много играет" – Пеллегрини
 Просмотров: 1206
Больше всего комментируют
17
Богдан и Кучма согласовали формулу Штайнмайера еще в июле - СМИ
4
Россияне применили тяжелую артиллерию против ВСУ
3
Нацкорпус устроил митинг возле суда, где выбирают меру пресечения Гладковскому
2
"РФ ничего не будет за" Керченский кризис "- Бабин
2
Чуда не произошло – Повалий отменила концерт в Киеве
Голосов: 1278
Голосование Кто сейчас самый сильный украинский футболист?
  • 1) Александр Зинченко
  • 2) Тарас Степаненко
  • 3) Андрей Ярмоленко
  • 4) Роман Яремчук
  • 5) Виктор Цыганков
  • 6) Руслан Малиновский
  • 7) Марлос
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua