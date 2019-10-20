Ребров прокомментировал возможный уход из "Ференцвароша"

Сергей Ребров три года был тренером "Динамо"

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров заявил, что он не собирается покидать венгерский клуб.

"На данный момент я сконцентрирован исключительно на работе по" Ференцварош ". Меня здесь все устраивает, но я не знаю, что принесет мне завтрашний день, поэтому не хочу забегать вперед. Я горжусь тем, что работаю в большом и популярном клубе Венгрии, поддерживает большое фанатская база "- сообщают" Футбольные трансферы".

Болельщики, которые поддерживают нас не только дома, на диване, с пивом в руках, но и многие из них сопровождают команду повсюду. Было бы глупо выступать, не имея поддержки. Очевидно, что игроки получают огромный импульс благодаря присутствию фанатов на трибунах. Я не знаю, что произойдет в будущем, но сейчас я счастлив быть здесь", - заявил Ребров.

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В прошлом году Ребров привел "Ференцварош" к чемпионству. Этим летом вывел клуб в групповой этап Лиги Европы.