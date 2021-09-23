"Реал" запугивает "Шахтер"

Карим Бензема выступает за "Реал" более 10 лет Фото: Reuters

В матче шестого тура чемпионата Испании "Реал" разгромил "Мальорку" - 6:1.

Команда Карло Анчелотти решила судьбу поединка еще в первом тайме, когда забила сопернику три гола. После перерыва еще столько раз мяч побывал в воротах "Мальорки". Дубль на свой счет записал Карим Бензема.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему "Шахтер" выиграл Суперкубок Украины

Гости смогли ответить только одним мячом в конце первого тайма.

После победы "Реал" стал лидером Ла Лиги. "Сливочные" опережают "Атлетико" на два очка.

"Реал" и "Шахтер" - соперники в группе Лиги чемпионов. Команды между собой сыграют в третьем и четвертом турах. В следующих матче ЛЧ "Реал" будет принимать "Шериф", а "Шахтер" сыграет против "Интера". Мадридцы имеют три очка, а "Шахтер" еще не одержал очков.