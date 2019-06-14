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пятница, 14 июня 2019 15:00

"Реал" хочет перехватить у "Барселоны" японского "Месси"

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&quot;Реал&quot; хочет перехватить у &quot;Барселоны&quot; японского &quot;Месси&quot;
Такефуса Кубо спорят ведущие клубы Европы

Европейские гранды начали битву за японского вундеркинда Такефуса Кубо.

"Реал Мадрид" серьезно заинтересован в подписании хавбека Такефуса Куба, сообщает Marca.

Интересно, что в 2014-м "Барселона" пыталась осуществить трансфер талантливого хавбека, но переход не состоялся. По японцем также следит ПСЖ, который может "спутать карты" испанским грандам.

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18-летний Такефуса принадлежит "ФК Токио", на Востоке его называют японским "Месси". В прошлом сезоне чемпионата Японии Кубо провел 13 матчей, в которых отметился 4 голами и 3-мя ассистами.

https://football24.uа
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Дата
14
июня

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