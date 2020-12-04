ПСЖ приценивается к Месси

Лионель Месси всю карьеру провел в "Барселоне". Фото: REUTERS

Французский ПСЖ изучает возможность подписания форварда "Барселоны" Лионеля Месси летом 2021 года.

Нападающий парижан Неймар и спортивный директор клуба Леонардо обсуждали вариант с трансфером аргентинца этим летом, когда Месси хотел уйти из "Барсы", и с тех пор не потеряли интерес к этой идее, сообщает ESPN.

Препятствием для трансфера может стать зарплата Месси в размере €60 млн в год, что больше зарплаты Неймара - 36 млн и форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе - 20 млн.

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Срок контракта Лионеля Месси с "Барселоной" истекает летом 2021-го. С января аргентинец может вести переговоры с другими клубами.