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четверг, 20 февраля 2020 18:13

ПСЖ оказался в центре громкого скандала

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ПСЖ оказался в центре громкого скандала
Аль-Хелаифи может получить серьезное наказание за подкуп футбольного функционера. Фото: рейтер

Генеральная прокуратура Швейцарии обвинила президента французского "Пари Сен-Жермен" Нассера Аль-Хелаифи в коррупционном преступлении.

Бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке якобы получил от Аль-Хелаифи, которому принадлежит медиахолдинг beIN Media Group, взятку при продаже прав на трансляцию четырех Кубков мира по футболу - 2018, 2022, 2026 и 2030-х, сообщает Goal.com.

Президент ПСЖ подарил Вальке виллу на Сардинии. Кроме того, Аль-Хелаифи устроил сына бывшего функционера на работу в парижский клуб. Теперь Вальке может воспользоваться дипломатической неприкосновенностью, чтобы не участвовать в расследовании.

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Это не первый скандал, вокруг ПСЖ. Летом прошлого года СМИ сообщали, что УЕФА помог парижанам скрыть проблемы с финансовым фэйр-плей в 2017 году.

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