ПСЖ хочет заменить Неймара лидером "Ливерпуля"

Садьйо Мане должен стать новой звездой ПСЖ. Фото: рейтер

Французский ПСЖ определился с приоритетным кандидатом на замену Неймару. Боссы клуба с энтузиазмом обсуждают кандидатуру вингера "Ливерпуля" Садьйо Мане.

Парижане в восторге от интенсивности сенегальца в оборонительных и атакующих действиях, а также высоко оценивают его лояльность клуба. Этого не скажешь о Неймаре.

Скандальный бразилец на протяжении всего лета настаивал на своем трансфере в "Барселону", но вынужден был остаться на "Парк де Пренс". Теперь, однако, его влияние на результаты ПСЖ не такой большой, как в предыдущие сезоны, поэтому чемпионы Франции могут с ним спокойно попрощаться, пишет "Футбол 24"

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В нынешнем сезоне Садьйо Мане провел 15 матчей в АПЛ, в которых забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи. Еще 4 гола за 6 поединков он оформил в еврокубках.