Против президента "Миная" ввели санкции РНБО

Президент "Миная" Валерий Пересоляк оказался в списке топ-10 украинских контрабандистов, в отношении которых Совет национальной безопасности и обороны Украины 2 апреля ввел санкции.
Санкции предвидят блокировку активов и имущества.
Пересоляк – основатель ООО "Западная биотопливная группа", которое занимается производством изделий из древесины, пробки, соломки и растительных материалов для плетения.
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"Минай" идет на предпоследнем 13-ом месте в чемпионате Украины. В команды 14 очков после 18 туров. За "Минай" играет экс-форвард "Динамо" Артем Милевский.
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