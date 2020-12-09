Пройдут годы и эту победу никто не вспомнит – украинская пресса после матча с "Ференцварошем"

Виталий Миколенко был незаметным в атаке. Фото Рейтер

Украинская пресса вяло отреагировала на первую победу "Динамо" в Лиге чемпионов над "Ференцварошем" - 1:0. Нахваливать киевлян особо не за что, а критиковать уже надоело. "Динамо" сыграло в свою любимую игру при Луческу: отбиться в первом тайме и посмотреть, что получится в другом. Получается с каждым разом все меньше, но для победы над венгерским клубом этого хватило.

"Игра с "Ференцварошем" вышла ужасной по качеству, - утверждает "Трибуна". - Это правда. Но идти со стадиона или переключать канал на другой матч не хотелось. Не стоит сейчас сильно прибивать команду. Луческу и так выжал максимум из этого состава и в ситуации, когда календарь матчей больше напоминает гонку Формулы-1, а коронавирус выбирает за тренера, кто выйдет на поле. В таких условиях именно умение достигать результата выходит на первое место, а самый красивым результат на табло. Это все тоже правда. Глобально оценивать футбол "Динамо" можно будет во второй части сезона. Команда может и должна играть лучше. А пока успехи киевлян в сезоне говорят, что полет вполне нормальный".

Динамо Киев юа цитирует журналиста Игоря Линника:

"Киевское "Динамо" действительно проделало в этом полугодии большую работу под управлением Мирчи Луческу, сделало серьезный шаг вперед.

Кстати, символично, что программа матчей 2020 завершается именно игрой с "Колосом".

Вспомните, как предыдущие тренеры Динамо отлавливали по телефону трансляцию матча "Зари", тогда как их команда безнадежно горела "Колосу" в Киеве — 0:2.

Разница уже разительна, но концовка важна!"

Игра с "Ференцварошем" вышла ужасной по качеству

"Террикон" приводит слова бывшего динамовца Рустама Худжамова:

- Три очка не пахнут. По первому тайму было видно, что "Ференцварош" переигрывает "Динамо", но переигрывает только в держании мяча, и опасных моментов я не увидел ни с одной стороны, ни с другой. Во втором тайме была игра до ошибки, которую сделали футболисты "Ференцвароша". Игроки "Динамо" создали мало опасных моментов, но достаточно, чтобы выиграть этот матч, - сказал Рустам Худжамов.

Спустя годы эту единственную победу киевского Динамо в Лиге чемпионов сезона-2020/2021 никто и не вспомнит, – пишет "Спортарена". – Болельщики помнят яркую игру, феноменальные сейвы и красивые голы, но матч 6-го тура группового турнира Лии чемпионов с Ференцварошем был не про это. Единственное, что интересовало измученное травмами, эпидемией коронавируса и паузами на игры сборных Динамо, так это результат, который позволил бы бело-синим продолжить свою еврокампанию весной 2021 года.

Последнее слово в еврокубковой схватке Луческу и Реброва осталось все же за "хитрым лисом". В Будапеште Ребров был вознагражден за смелость и попытки перевернуть неудачно складывавшуюся для его команды игру. В Киеве Луческу преподал своему многолетнему визави мастер-класс прагматизма и одержал верх".

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Во время жеребьевки 1/16 Лиги Европы "Динамо" за малого количества набранных на групповом этапе очков, очевидно, будет несеяным.