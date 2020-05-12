"Продала пояс за 20 тысяч и отдала деньги на лечение бойцам АТО" - Шатерникова

Алина Шатерникова является самой известной представительницей Украины в женском боксе. Фото: Инстаграм Алины Шатерниковой

Бывшая чемпионка мира по боксу Алина Шатерникова рассказала о помощи воинам АТО.

Шатерникова не пожалела свой чемпионский пояс ради помощи раненым военным.

"Примером я взяла поступок нашей прославленной гимнастки Натальи Годунко. Она продала свою золотую медаль чемпионата мира. Деньги, вырученные с этого аукциона, она, по-моему, потратила на закупку оборудования для армии.

Я подумала, почему бы мне так не сделать. Через Наташу вышла на ребят, которые занимались этими аукционами. Продала свой пояс за 20 тысяч гривен. Сразу же решила, что хочу отдать эти деньги адресно кому-то из воинов, находившихся в Киевском военном госпитале.

Приехала в госпиталь, главврач мне показала ребят, которые нуждались в средствах. Один мальчик был ранен снайпером в область шеи, ему нужна была замена трахеи. 10 тысяч гривен я отдала ему. Второй мальчик получил ранения под Луганском. Ему отдала деньги на реабилитацию", - сказала Шатерникова в интервью "Трибуне".

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Алина Шатерникова - украинская экс-чемпионка мира по профессиональному боксу, вице-президент Лиги профессионального бокса Украины.