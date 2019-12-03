"Приятно, что эту награду придумали в последний момент" - Петраков о признании лучшим тренером молодежных команд

Александр Петраков летом выиграл молодежный Кубок мира. Фото: УАФ

На церемонии "Футбольные звезды Украины-2019" Александр Петраков получил звание лучшего тренера молодежных команд, которого не было в предварительном списке номинаций.

"Приятно, что получил эту награду. Приятно, что придумали ее в последний момент", - приводит слова Петракова "Tribuna".

Петраков также претендовал на звание лучшего тренера, но в этой номинации уступил Андрею Шевченко.

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Александр Петраков летом стал обладателем Кубка мира Ю-20. После этого возглавил сборную Ю 17.