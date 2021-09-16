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четверг, 16 сентября 2021 21:32

Президент "Барселоны" поставил Куману ультиматум

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Президент &quot;Барселоны&quot; поставил Куману ультиматум
Рональд Куман возглавляет "Барселону" с августа 2020 года.Фото: REUTERS

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта поставил ультиматум наставнику Рональд Куман.

Команда удачно провести три следующих матча, иначе тренер уйдет в отставку, сообщает Sport.es.

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Руководству не нравится игра, которую демонстрируют подопечные Кумана. Они волнуется, что это может повлиять и на имидж всего клуба. Лапорта дал Роналду последний шанс - голландец будет работать в "Барселоне" минимум в течение ближайших трех встреч - против "Гранады", "Кадиса" и "Леванте", если во время первых двоих не будет фиаско.

"Барселона" неубедительно начали текущий сезон - только две победы в четырех стартовых матчах. А вот болезненной стала разгромное поражение от "Баварии" 0:3 в Лиге чемпионов.

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